МВД: причиной ДТП в Челябинской области стал встречный автомобиль МВД Челябинской области: встречный автомобиль стал причиной ДТП с автобусом

Москва22 ноя Вести.Автобус съехал в кювет в Чебаркульском районе из-за встречного автомобиля, а не из-за выбежавшего на дорогу медведя, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Авария произошла 21 ноября, в субботу, на дороге между станцией Бишкиль и селом Варламово в Чебаркульском районе. Транспорт направлялся в Карталы. Водитель Iveco, в салоне которого находились 16 человек, не справился с управлением, съехал с трассы и врезался в дерево.

После этого в ряде СМИ появились сообщения о том, что причиной ДТП стал медведь, который вышел на трассу.

В объяснении водителя этого нет. В материалах указано, что встречный автомобиль. Будем разбираться, выехал ли автомобиль на встречную полосу или автобус занесло на встречную и он уходил от столкновения пояснили в пресс-службе

Одна из пассажирок была госпитализирована с места аварии. 22 ноября в медучреждение по месту жительства обратились еще 14 пассажиров с жалобами на самочувствие. Семерым назначено стационарное лечение, остальным оказана разовая помощь.