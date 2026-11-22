Москва22 нояВести.Автобус съехал в кювет в Чебаркульском районе из-за встречного автомобиля, а не из-за выбежавшего на дорогу медведя, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Челябинской области.
Авария произошла 21 ноября, в субботу, на дороге между станцией Бишкиль и селом Варламово в Чебаркульском районе. Транспорт направлялся в Карталы. Водитель Iveco, в салоне которого находились 16 человек, не справился с управлением, съехал с трассы и врезался в дерево.
После этого в ряде СМИ появились сообщения о том, что причиной ДТП стал медведь, который вышел на трассу.
В объяснении водителя этого нет. В материалах указано, что встречный автомобиль. Будем разбираться, выехал ли автомобиль на встречную полосу или автобус занесло на встречную и он уходил от столкновенияпояснили в пресс-службе
Одна из пассажирок была госпитализирована с места аварии. 22 ноября в медучреждение по месту жительства обратились еще 14 пассажиров с жалобами на самочувствие. Семерым назначено стационарное лечение, остальным оказана разовая помощь.