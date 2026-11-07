Мюнхен обошел европейские города по инвестициям в военные стартапы Мюнхенские компании стали лидерами в Европе по объему военных инвестиций

Москва7 ноя Вести.Мюнхен стал крупнейшим в Европе центром привлечения венчурных инвестиций в оборонные технологии. Об этом сообщила немецкая газета Handelsblatt.

Уточняется, что на Мюнхен сейчас приходится более половины всех частных инвестиций в европейские военно-технологические стартапы.

Нигде в Европе оборонные стартапы не привлекают столько инвестиций, как в Мюнхене: только в этом году до октября в компании региона было инвестировано 2,65 миллиарда долларов говорится в публикации

Этот показатель почти втрое превышает объемы инвестиций в предыдущие годы. Основными получателями средств стали молодые компании, работающие в том числе по заказам бундесвера. Среди них, например, разработчик военных систем искусственного интеллекта Helsing и производитель беспилотников Quantum Systems.

В мировом рейтинге Мюнхен уступил только Лос-Анджелесу, где оборонные технологические компании привлекли 7,8 миллиарда долларов венчурного капитала.

Вторым по значимости центром развития оборонных стартапов в Германии журналисты назвали Берлин.

Ранее российское посольство в ФРГ заявило, что немецкие власти выбрали политику масштабной милитаризации. Дипломаты подчеркнули, что Берлин делает из России врага, ссылаясь на голословные обвинения в подготовке к нападению на страны НАТО.