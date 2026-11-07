Москва7 нояВести.Мюнхен стал крупнейшим в Европе центром привлечения венчурных инвестиций в оборонные технологии. Об этом сообщила немецкая газета Handelsblatt.
Уточняется, что на Мюнхен сейчас приходится более половины всех частных инвестиций в европейские военно-технологические стартапы.
Нигде в Европе оборонные стартапы не привлекают столько инвестиций, как в Мюнхене: только в этом году до октября в компании региона было инвестировано 2,65 миллиарда долларовговорится в публикации
Этот показатель почти втрое превышает объемы инвестиций в предыдущие годы. Основными получателями средств стали молодые компании, работающие в том числе по заказам бундесвера. Среди них, например, разработчик военных систем искусственного интеллекта Helsing и производитель беспилотников Quantum Systems.
В мировом рейтинге Мюнхен уступил только Лос-Анджелесу, где оборонные технологические компании привлекли 7,8 миллиарда долларов венчурного капитала.
Вторым по значимости центром развития оборонных стартапов в Германии журналисты назвали Берлин.
Ранее российское посольство в ФРГ заявило, что немецкие власти выбрали политику масштабной милитаризации. Дипломаты подчеркнули, что Берлин делает из России врага, ссылаясь на голословные обвинения в подготовке к нападению на страны НАТО.