Германия хочет привлечь 230 млрд евро в свою экономику Мерц: западные компании пообещали вложить в экономику Германии 230 млрд евро

Москва20 окт Вести.Западные компании пообещали Германии, что вложат около 230 миллиардов евро в ее экономику. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам инвестиционного саммита Invest in Germany Summit в Берлине.

До сегодняшнего дня этими инвесторами, которых мы видели и с которыми говорили, были обещаны в общей сложности около €230 млрд инвестиций сказал Мерц

Он уточнил, что вложиться с немецкую экономику намерены такие компании, как Amazon, Nvidia, Microsoft, RWE, Schwarz Gruppe, Blackstone и Sanofi.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что экономику и промышленность Германии может спасти сотрудничество с Россией в области энергетики.