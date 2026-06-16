Москва16 июнВести.На заседании правительства республики Алтай глава региона Андрей Турчак обратил внимание на презентацию председателя регионального комитета по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Юрия Леонтьева, созданную с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает РИА Новости.
Доклад с презентацией касался в частности гибели детей на воде.
Просьба какая: больше не используйте искусственный интеллект. У вас мальчик, который с папой… у него три ноги. Вы видели, да? Чиновник, который у вас на предпоследнем слайде сидел, у него за спиной флаг Соединенных Штатов Америки. Одного из департаментовприводятся в сообщении слова Турчака
Андрей Турчак посоветовал чиновнику в дальнейшем делать презентации по старинке, без слайдов.