На Алтае чиновника раскритиковали за презентацию с трехногим мальчиком Глава Алтая раскритиковал презентацию комитета ГО ЧС, сгенерированную ИИ

Москва16 июн Вести.На заседании правительства республики Алтай глава региона Андрей Турчак обратил внимание на презентацию председателя регионального комитета по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Юрия Леонтьева, созданную с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает РИА Новости.

Доклад с презентацией касался в частности гибели детей на воде.

Просьба какая: больше не используйте искусственный интеллект. У вас мальчик, который с папой… у него три ноги. Вы видели, да? Чиновник, который у вас на предпоследнем слайде сидел, у него за спиной флаг Соединенных Штатов Америки. Одного из департаментов приводятся в сообщении слова Турчака

Андрей Турчак посоветовал чиновнику в дальнейшем делать презентации по старинке, без слайдов.