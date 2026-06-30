На американский бронетранспортер установили "шар для хомяка" Боевики ВСУ накрыли старый американский БТР "шаром для хомяка"

Москва30 июн Вести.Украинские боевики установили на американский бронетранспортер M113 защиту от беспилотников в форме "шара для хомяка". Об этом сообщает Telegram-канал "Военный осведомитель".

Уточняется, что полусфера из сетки закрывает БТР от атак сверху и с боков, а гусеницы прикрыты резиновыми экранами.

M113 – откровенно устаревший бронетранспортер, который выпускался с 60-х годов прошлого века. Боевая машина отличается очень слабой алюминиевой броней, которая выдерживает попадания только пуль калибра 7,62 миллиметра.

При массе в 12 тонн на БТР стоит дизельный двигатель мощностью 275 лошадиных сил. Из вооружения на бронетранспортер обычно устанавливают только крупнокалиберный пулемет M2.