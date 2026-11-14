На будущей АЭС в Узбекистане планируют начать строить здание 1-го энергоблока Ахмедходжаев об узбекской АЭС: планируем завершить заливку основания в 2026-м

Москва14 ноя Вести.До конца этого года планируется завершить заливку фундамента и начать возведение здания первого реакторного блока первой атомной электростанции (АЭС) Узбекистана. Об этом сообщил в интервью журналисту ИС "Вести" Наталье Соловьевой на полях форума "Мировые атомные дни" в Анталье директор Агентства по атомной энергии ("Узатом") при Кабинете министров Узбекистана Азим Ахмедходжаев.

Первый бетон в основание будущей АЭС в Фаришском районе Джизакской области Узбекистана был залит ранее в этом году.

До конца года мы планируем завершить заливку основания, то есть фундамента, и уже приступать потихонечку к возведению самого здания первого реакторного блока сообщил Ахмедходжаев

Продвигается реализация и других совместных проектов российских и узбекских атомщиков.

Мы сейчас также совместно с российскими коллегами и с привлечением международных экспертов завершаем разработку стратегии ядерной медицины. Плюс, помимо этого, мы сейчас работаем с нашими российскими коллегами в направлении сельского хозяйства - применения ядерных технологий в этом направлении. То есть у нас достаточно такой хороший набор различных направлений и проектов, которые требуют серьезного подхода и ускорения их реализации, поэтому планов очень много. Мы, конечно же, имея уже свой определенный потенциал, хотим развивать нашу атомную энергию во всех возможных ее направлениях отметил глава "Узатома"

Ранее посол России в Турции Сергей Вершинин в интервью ИС "Вести" рассказал об обширных планах Анкары по сотрудничеству с Москвой в энергетической сфере.