Москва14 нояВести.До конца этого года планируется завершить заливку фундамента и начать возведение здания первого реакторного блока первой атомной электростанции (АЭС) Узбекистана. Об этом сообщил в интервью журналисту ИС "Вести" Наталье Соловьевой на полях форума "Мировые атомные дни" в Анталье директор Агентства по атомной энергии ("Узатом") при Кабинете министров Узбекистана Азим Ахмедходжаев.
Первый бетон в основание будущей АЭС в Фаришском районе Джизакской области Узбекистана был залит ранее в этом году.
До конца года мы планируем завершить заливку основания, то есть фундамента, и уже приступать потихонечку к возведению самого здания первого реакторного блокасообщил Ахмедходжаев
Продвигается реализация и других совместных проектов российских и узбекских атомщиков.
Мы сейчас также совместно с российскими коллегами и с привлечением международных экспертов завершаем разработку стратегии ядерной медицины. Плюс, помимо этого, мы сейчас работаем с нашими российскими коллегами в направлении сельского хозяйства - применения ядерных технологий в этом направлении. То есть у нас достаточно такой хороший набор различных направлений и проектов, которые требуют серьезного подхода и ускорения их реализации, поэтому планов очень много. Мы, конечно же, имея уже свой определенный потенциал, хотим развивать нашу атомную энергию во всех возможных ее направленияхотметил глава "Узатома"
Ранее посол России в Турции Сергей Вершинин в интервью ИС "Вести" рассказал об обширных планах Анкары по сотрудничеству с Москвой в энергетической сфере.