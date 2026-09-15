Контракт на поставку топлива для АЭС в Узбекистане могут заключить до декабря

Узатом планирует подписать контракт на поставку топлива для АЭС до конца 2026 г. Контракт на поставку топлива для АЭС в Узбекистане могут заключить до декабря

Москва15 сен Вести.Агентство по развитию атомной энергетики при кабинете министров республики Узбекистан (Узатом) совместно с госкорпорацией "Росатом" планирует заключить контракт на поставку ядерного топлива для первой АЭС в Узбекистане до декабря 2026 года.

Поставки топлива для первого энергоблока малой мощности ожидаются в середине 2029 года, а технический пуск первого малого реактора ожидается в конце 2029 года. Запуск первого крупного энергоблока - в 2033 году. Завершение всего проекта намечено на 2034-2035 годы.

До конца текущего года мы планируем продолжить строительство интегрированной АЭС, заключить контракты на поставку топлива и физическую защиту, а также усилить подготовку кадров и локализацию заявил Ахмедходжаев, его слова приводит РИА Новости

Ранее сообщалось, что создание АЭС в Узбекистане откроет возможности для ядерной медицины.