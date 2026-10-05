В Певеке машинист бульдозера погиб при подготовке к демонтажу коробки передач

На Чукотке машинист бульдозера погиб при подготовке к демонтажу коробки передач В Певеке машинист бульдозера погиб при подготовке к демонтажу коробки передач

Москва5 окт Вести.В Певеке машинист бульдозера погиб при проведении работ по подготовке к демонтажу коробки передач спецтехники, по факту произошедшего организована доследственная проверка. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Чукотскому автономному округу.

Трагедия произошла в начале октября в помещении закрытой стоянки тяжелой техники на территории вахтового поселка "Майское" Чаунского района.

Машинист бульдозера одного из обществ с ограниченной ответственностью при проведении работ по подготовке к демонтажу коробки передач бульдозера получил травму, в результате чего скончался на месте происшествия говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

По факту произошедшего организовано проведение доследственной проверки. Устанавливаются все детали.