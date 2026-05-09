На Чукотке впервые прошел "Бессмертный полк" по бездорожью

Москва9 мая Вести."Бессмертный полк" по бездорожью на высокопроходимых машинах прошел на Чукотке, колонна внедорожников прошла по арктической тундре в окрестностях Анадыря. Об этом ТАСС сообщили организаторы мероприятия.

"В годы войны жители Чукотки самоотверженно работали в тылу, снабжая фронт оловом и продовольствием. Сегодня мы используем современные вездеходы, чтобы доставлять все необходимое в труднодоступные населенные пункты", — отметили организаторы мероприятия.

По их словам, у многих водителей родственники во время Великой Отечественной войны сражались за Родину, поэтому именно сейчас как раз было решено почтить память героев таким автопробегом.

Ожидается, что проводить подобный заезд по бездорожью будут теперь ежегодно. Это необходимо для того, чтобы вовлекать в подобные процессы молодежь и сохранять традиции, а также историю страны.

