На Эльбрусе не смогли найти кошку погибших альпинистов из Боснии Кошку погибших альпинистов не удалось найти на Эльбрусе

Москва28 июл Вести.После эвакуации тел пяти погибших альпинистов из Боснии и Герцеговины, совершавших восхождение на Эльбрус 25 июля, спасатели не смогли найти кошку, которую брали с собой супруги Окановичи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Мы слышали о том, что у супружеской пары, которая погибла, с собой была кошка. Но, сожалению, животное не удалось найти приводятся в сообщении слова спасателей

Во время поиска альпинистов был сильный ветер и снегопад, все силы были сосредоточены на поиске людей. Ранее сообщалось, что среди участников восхождения были супруги Алма и Денис Окановичи, которые часто брали в походы кошку по кличке Мацика. В этот раз кошка тоже была с ними.