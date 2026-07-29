Кошка Мачика, приехавшая с группой альпинистов, найдена погибшей на Эльбрусе

Стала известна судьба кошки, которую привезли на Эльбрус боснийский альпинисты Кошка Мачика, приехавшая с группой альпинистов, найдена погибшей на Эльбрусе

Москва29 июл Вести.На Эльбрусе найден труп кошки Мачики, которую боснийские альпинисты брали с собой в поход. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на представителей альпинистского клуба Vedro.

Кошку зовут Мачика. Она была найдена, было получено разрешение на ее захоронение говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что спасатели не смогли найти кошку, так как в районе поисков был сильный снегопад и ветер, а все силы сосредоточились на поиске людей.

Группа из семи альпинистов совершала восхождение на Эльбрус 24 июля. Вечером следующего дня из-за стремительно испортившейся погоды альпинистам пришлось уйти с ранее намеченного маршрута.

26 июля спасатели эвакуировали с горы тела двух погибших альпинистов. Позже были найдены тела еще троих.