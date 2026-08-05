На Эльбрусе после дождей сошел сель - повреждены трассы, пострадавших нет ИС "Вести" публикует кадры схода селя на Эльбрусе

Москва5 авг Вести.Дожди после затяжной жары привели к небольшому ЧП на Эльбрусе. Вблизи станции "Мир" сошел сель. Администрация курорта сообщила в своих соцсетях, что поврежденными оказались горнолыжные трассы и технические дороги, пострадавших нет. Фото с места ЧП публикует ИС "Вести".

А ночью Ставрополье накрыла впечатляющая гроза. Молнии сверкали, в частности, в Минеральных водах. При довольно частых электрических разрядах сильных ливней жители города не дождались, в осадкомеры попало всего 4 миллиметра влаги, сообщила ИС "Вести" метеоролог Екатерина Рязанова.

Но хотя бы ненадолго спала жара, вчера в городе был +31 градус отметила Екатерина Рязанова

Температура в Ставропольском крае немного снизилась, но, по прогнозам синоптиков, жара в регионе сохранится в ближайшие дни.