Москва25 нояВести.Девять единиц спецтехники направят для восстановления проезда размытого участка дороги к поселку Октябрьский в Усть-Большерецком округе на Камчатке. Об этом сообщается на официальном сайте краевого правительства.
Как уточняется, с утра 25 ноября для всех видов транспорта закрыт участок с 109-го по 128-й километр автодороги в Усть-Большерецком округе. Движение ограничено из-за перелива воды через проезжую часть.
Проезд ограничили для безопасности водителей и пассажиров. Дорожные службы начнут устранять последствия переливов и восстанавливать земляное полотно после активной фазы переливовотметил замминистра транспорта и дорожного строительства региона Александр Федотов
Ремонтно-восстановительные работы начнутся после улучшения погодных условий. Сейчас на юге Камчатки продолжается циклон, в некоторых районах идет мокрый снег.
Ранее сообщалось, что спасатели на Камчатке переведены в режим повышенной готовности из-за циклона.