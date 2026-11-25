На Камчатке 9 единиц техники привлекут для восстановления размытой дороги

На Камчатке направят 9 единиц техники на восстановление размытой штормами дороги На Камчатке 9 единиц техники привлекут для восстановления размытой дороги

Москва25 ноя Вести.Девять единиц спецтехники направят для восстановления проезда размытого участка дороги к поселку Октябрьский в Усть-Большерецком округе на Камчатке. Об этом сообщается на официальном сайте краевого правительства.

Как уточняется, с утра 25 ноября для всех видов транспорта закрыт участок с 109-го по 128-й километр автодороги в Усть-Большерецком округе. Движение ограничено из-за перелива воды через проезжую часть.

Проезд ограничили для безопасности водителей и пассажиров. Дорожные службы начнут устранять последствия переливов и восстанавливать земляное полотно после активной фазы переливов отметил замминистра транспорта и дорожного строительства региона Александр Федотов

Ремонтно-восстановительные работы начнутся после улучшения погодных условий. Сейчас на юге Камчатки продолжается циклон, в некоторых районах идет мокрый снег.

Ранее сообщалось, что спасатели на Камчатке переведены в режим повышенной готовности из-за циклона.