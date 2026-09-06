Памятный знак в честь 159-летия военной прокуратуры РФ открыт на Камчатке

На Камчатке открыли памятный знак в честь работников военной прокуратуры РФ Памятный знак в честь 159-летия военной прокуратуры РФ открыт на Камчатке

Москва6 сен Вести.На Камчатке открыли памятный знак, приуроченный к 159-летию военной прокуратуры России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Тихоокеанского флота. По словам вице-адмирала Александра Юлдашева, мемориальный объект служит настоящим хранителем истории.

Сменятся поколения прокуроров и командующих, но в этом монументе будет вечно запечатлена память о значимых событиях и людях, посвятивших себя служению закону и Отечеству отметил Юлдашев

Он добавил, что памятный знак станет символом преемственности поколений и напоминанием о высоких стандартах служения Родине.

Юлдашев напомнил, что военная прокуратура играет важную роль в системе государства, а также защищает интересы военнослужащих.