На Камчатке создали бренд крафтовой соли с местными ягодами и травами Жительница Камчатки создала бренд крафтовой соли с местными ягодами и травами

Москва9 ноя Вести.Жительница Камчатки при поддержке государства создала бренд крафтовой соли. В линейку продукта вошли 4 вкуса: с черемшой, камчатской жимолостью и брусникой, а также черная соль, приготовленная на березовых дровах. Об этом сообщило правительство региона на своем официальном сайте.

Для производства используются ягоды и травы, собранные на Камчатке. Их сушат при температуре не выше 42 градусов, чтобы сохранить природный вкус и аромат говорится в сообщении

Как уточняется, предпринимательница смогла приобрести сушильную установку и миксеры благодаря социальному контракту. Грант на развитие креативных индустрий помог разработать фирменный стиль, упаковку и сайт.

В дальнейшим она планирует расширить ассортимент и выйти на новые площадки продаж, а также открыть собственную галерею соли с разными видами продукта, солонками и другими изделиями. А в ближайшее время линейка будет дополнена солью с камчатским крабом.