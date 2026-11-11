МВД: семья на Камчатке обвиняется в производстве и торговле опасной икрой

На Камчатке завершено расследование дела о производстве опасной рыбной продукции МВД: семья на Камчатке обвиняется в производстве и торговле опасной икрой

Москва11 ноя Вести.На Камчатке завершено расследование уголовного дела в отношении организованной группы, участники которой обвиняются в производстве и сбыте немаркированной опасной рыбной продукции, сообщается в MAX-канале МВД региона.

Установлено, что 56-летняя предпринимательница вовлекла в незаконный бизнес своего сына и сожителя, наладила канал приобретения сырья у браконьеров по заниженной цене. С января 2023 года по октябрь 2025 года в селе Кавалерское Усть-Большерецкого района злоумышленники оборудовали подпольный цех по переработке рыбы. В икру добавляли уротропин (гексаметилентетрамин) - запрещенную пищевую добавку. Готовую продукцию продавали через интернет.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения говорится в сообщении

Из подпольного цеха изъято более 11 тонн готовой опасной продукции и более 19,5 тонн сырья, оборудование на общую сумму почти 12 млн рублей.