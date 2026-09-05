Россия будет продавать морской коллаген в страны Персидского залива Мурманский завод начнет поставлять морской коллаген в страны Персидского залива

Москва5 сен Вести.Мурманский производитель морского коллагена выходит на рынки стран Персидского залива. Это позволит увеличить налоговые поступления, развивать туризм и сектор малого и среднего бизнеса, заявила в интервью ИС "Вести" министр туризма и предпринимательства региона Марта Говор.

Из российского Заполярья товар теперь будет поставляться в страны Персидского залива. В Катаре, Кувейте, Бахрейне и Объединенных Арабских Эмиратах хотят закупать белок, вырабатываемый из российской северной рыбы. Именно треска из Баренцева моря считается лучшей по качеству.

Чувствую колоссальную гордость, потому что все делается из местного сырья, делается крутой местный продукт, который я использую сама как потребитель заявила Марта Говор

По ее словам, это очень важно с точки зрения экономики. А благодаря таким производствам полного цикла будет расти валовый региональный продукт.

Что касается туристической составляющей, я вижу в этом большой потенциал. Очень надеюсь, что коллеги смогут немножко приоткрыть завесу тайны производства для гостей и туристов отметила она

Качество российского продукта привлекает все больше покупателей и выводит страну в лидеры по продаже морских биоматериалов. До конца года планируется серьезно расширить экспорт коллагена в страны Ближнего Востока и выйти на новые рынки.

В Мурманской области не только вырабатывают коллаген из рыбы. Водоросли – источник альгината натрия, он используется в медицине. Хитозан, получаемый из креветок, полезен в пищевой промышленности. И даже из деликатесов – морских ежей и моллюсков – в лаборатории добывают уникальные компоненты.