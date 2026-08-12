Москва12 авг Вести.Православные верующие на Камчатке смогут поклониться чудотворной иконе "Умиление", которая будет доставлена из Псково-Печерского монастыря на полуостров 14 августа. Об этом сообщила Петропавловская и Камчатская епархия.

Предполагается, что образ Пресвятой Богородицы "Умиление", написанный в 1521 году, будет находиться в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске с 14 по 18 августа.

В епархии уточнили, что особую известность образ получил во время Ливонской войны, когда осажденный Псков выстоял против 100-тысячной польско-литовской армии. Во время войны 1812 года после крестного хода с этой иконой русские войска отбили Полоцк.