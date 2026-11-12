На Кубани осудили участников драки у караоке-клуба, где погиб боец СВО В Армавире вынесли приговор фигурантам драки, в которой погиб участник СВО

Москва12 ноя Вести.В Армавире вынесли приговор Самвелу и Аркадию Мирижановым - фигурантам драки у караоке-бара "Сальвадор Дали", в которой погиб участник специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба судов Краснодарского края на платформе MAX.

По данным суда, 14 июля 2024 года браться отдыхали в караоке-баре, где поссорились с незнакомым мужчиной – тот попросил закурить у девушек, сидевших с подсудимыми. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой братья избили потерпевшего. Самвел Мирижанов, на тот момент сотрудник органов внутренних дел, не только не остановил конфликт, но и сам применил насилие к потерпевшему. Затем в драку вмешался их друг Альберт Пилосян: он подошел к мужчине со спины и не менее двух раз ударил его ножом в живот и руки.

Мужчину доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти - он скончался. С 2022 по 2024 год погибший участвовал в боевых задачах в зоне проведения специальной военной операции.

После произошедшего братья не стали сообщать о преступлении и способствовать его раскрытию, а Пилосяну помогли скрыться - увезли его на машине в другую часть города. Пилосяну Краснодарский краевой суд уже вынес обвинительный приговор.

Самвела и Аркадия Мирижановых суд признал виновными. Самвелу Мирижанову назначили 11 лет лишения свободы с запретом занимать должности в правоохранительных органах на три года. Аркадий Мирижанов получил 4,5 года. Отбывать наказание обоим предстоит в колонии общего режима.

Армавирским городским судом оглашен приговор в отношении Самвела Мирижанова… и Аркадия Мирижанова… Они судом признаны виновными в совершении инкриминируемых преступлений, им назначены наказания в виде лишения свободы: Самвелу Мирижанову - на срок 11 лет, с лишением права занимать должности в системе правоохранительных органов на срок 3 года; Аркадию Мирижанову - на срок 4 года 6 месяцев говорится в публикации

Кроме того, суд солидарно взыскал с осужденных 4 миллиона рублей в пользу потерпевших в качестве компенсации морального вреда.

Приговор пока не вступил в законную силу.