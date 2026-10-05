Адвокаты оспорили приговор по делу об избиении футболиста в Подмосковье

Обжалован приговор по делу об избиении футболиста Ерошевича Адвокаты оспорили приговор по делу об избиении футболиста в Подмосковье

Москва5 окт Вести.Обжалован приговор нескольким фигурантам дела о драке в городе Щелково Московской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Защита нескольких фигурантов дела о драке в подмосковном Щелково, в которой погиб 20-летний футболист Арсений Ерошевич, обжаловала приговор говорится в сообщении

Не стал обжаловать решение суда Зикрулло Кадиров, осужденный на 11 лет.

В начале сентября четырем фигурантам был вынесен приговор. Суд назначил им наказание от 8,5 до 11 лет колонии строгого режима. Им было предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и побоях.

Пятый участник конфликта, которым был зачинщиком, избежал суда и скрылся. В данный момент он объявлен в международный розыск.