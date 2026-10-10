Два участника драки, в которой погиб футболист Ярошевич, заявили о самообороне Два участника драки, избившие футболиста Ярошевича, заявили, что оборонялись

Москва10 окт Вести.Двое фигурантов дела о драке в подмосковном Щелкове, в которой погиб футболист Арсений Ярошевич, уверяли, что не избивали, а оборонялись. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на государственного обвинителя, старшего помощника Щелковского городского прокурора Владислава Демиденок.

Фигурант дела Ислам Рустамов заверял, что не причастен - якобы он ударил друга Ерошевича Егора Козлова за оскорбления, а самого футболиста, обороняясь, один или два раза. Еще один фигурант Зикрулло Кадиров также не признавал вину: он говорил, что оборонялся от Козлова с ножом говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что в сентябре суд назначил фигурантам дела о драке наказание от 8,5 до 11 лет колонии строгого режима. Три фигуранта дела обжаловали приговор.