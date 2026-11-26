Зарезавшего юношу на остановке в Подмосковье приговорили к 9 годам колонии Суд вынес приговор юноше, зарезавшему парня на остановке в Электростали

Москва26 ноя Вести.Электростальский суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима 19-летнего парня, зарезавшего 18-летнего юношу на остановке общественного транспорта в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона в MAX.

18 января нынешнего года, находясь в автобусе, обвиняемый поругался с группой лиц, среди которых находился погибший. Выйдя на остановку, участники конфликта подрались, после чего инцидент был исчерпан.

Несмотря на это, обвиняемый пошел домой и взял нож. Потом вернулся на остановку, где все еще находились прежние оппоненты, и высказал недовольство исходом завершившейся драки.

После этого он напал с ножом на юношу и нанес ему не менее трех ударов. Молодой человек скончался на следующий день.

Суд признал Турдиева И.С. виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в ИК строгого режима. отмечается в сообщении

Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).