На Кубани вынесли приговор экс-судье, прокурору и адвокату по делу о коррупции Экс-судью, прокурора и адвоката осудили на Кубани за коррупцию

Москва16 ноя Вести.Октябрьский районный суд Краснодара признал виновными в коррупции экс-председателя Ленинского районного суда Ростова-на-Дону Алексея Куделина, прокурора Октябрьского района города Романа Агапова и адвоката Ростовской областной коллегии адвокатов Виталия Проскурякова. Они назначили сроки от семи до 12 лет лишения свободы и многомиллионные штрафы. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Согласно материалам дела, Куделин по согласованию с председателем Ростовского облсуда Еленой Золотаревой за взятки избрал более мягкую меру пресечения троим фигурантам уголовного дела.

Так, по трем эпизодам Куделиным было получено 15 миллионов рублей, часть из которых он передал Золотаревой, давшей указания поддержать в апелляционном порядке решения районного суда. Еще по одному эпизоду взяткодателем и посредником в получении Куделиным взятки выступили Агапов и Проскуряков сказано в сообщении

Так, в январе 2023 года Агапов обратился к Проскурякову с предложением дать взятку судье за избрание более мягкой меры пресечения для своего знакомого. Проскуряков обратился к Куделину, с которым у него были доверительные отношения. Куделин согласился помочь за 2 миллиона рублей. Получив денежные средства, председатель убедил судью Ленинского райсуда избрать фигуранту меру пресечения в виде домашнего ареста. После решение было поддержано в областном суде.

Согласно решению суда, Алексей Куделин получил 12 лет лишения свободы со штрафом 150 миллионов рублей. Также с него взыскали 17 миллионов рублей, полученных в качестве взятки. Роману Агапову назначено 8 лет со штрафом 20 миллионов рублей, Виталию Проскурякову – семь лет со штрафом 20 миллионов рублей.

Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.