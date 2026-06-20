На Маврикии открыли памятник российским морякам Памятник российским морякам корвета "Оливуца" установили на Маврикии

Москва20 июн Вести.На Маврикии состоялась церемония открытия памятника первых российским морякам, зашедшим в страну. Об этом рассказали в посольстве РФ на Маврикии.

Речь идет о моряках корвета "Оливуца" из состава Российского императорского флота, который в 1857 году первым зашел остров. Монумент установлен на кладбище Cimetiere de l'Ouest, сообщает ТАСС со ссылкой на диппредставительство.

…Проект [памятника] стал объединяющим для разных поколений и волн эмиграции на острове, а также положил начало исследованию истории морских экспедиций периода больших российских мореплавателей и их географических открытий рассказали в посольстве

Ранее посол России в Республике Маврикий Ирада Зейналова рассказала об особенностях своей работы.