Москва14 июн Вести.Посол России в Республике Маврикий Ирада Зейналова рассказала об особенностях своей работы. Ее слова передает ТАСС.

Послом быть невероятно тяжело. Это разница примерно как между твердым и красивым. Между журналистикой и дипломатией. Когда ты журналист, ты быстро прибежал, схватил информацию, убежал, выдал в эфир, и ты красавчик. Ты на проекте. А здесь процесс. И этот процесс, он долгий, непрерывный, и по ходу него "заусенецы" никогда не повторяются сказала она

По словам Зейналовой, дипломатическая деятельность сопряжена с непрекращающимися трудностями, и ранее она никогда не сталкивалась с таким интенсивным и изнурительным трудом.

То есть никогда в жизни я так долго, тяжело и непрерывно не работала, чтобы вообще без единого выдоха. Так что это новый вызов констатировала дипломат

Президент России Владимир Путин назначил Ираду Зейналову послом РФ на Маврикии в сентябре 2024 года.