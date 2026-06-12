Москва12 июнВести.Памятник царю Михаилу Романову торжественно открыт около краеведческого музея в Саранске, сообщает в мессенджере MAX глава Мордовии Артем Здунов.

Руководитель субъекта назвал появление в Саранске памятника первому царю из династии Романовых грандиозным историческим событием для города.

В День России торжественно открыли памятник первому русскому царю из династии Романовых - Михаилу Федоровичу. В 1641 году царь принял важное решение - основал город-крепость Саранск

говорится в заявлении Артема Здунова

Глава Мордовии отметил, что Саранск имел важное стратегическое значение и оберегал юго-восточные рубежи страны.