В Мордовии открыт памятник основателю Саранска царю Михаилу Романову Памятник царю Михаилу Романову открыт в Саранске

Москва12 июн Вести.Памятник царю Михаилу Романову торжественно открыт около краеведческого музея в Саранске, сообщает в мессенджере MAX глава Мордовии Артем Здунов.

Руководитель субъекта назвал появление в Саранске памятника первому царю из династии Романовых грандиозным историческим событием для города.

В День России торжественно открыли памятник первому русскому царю из династии Романовых - Михаилу Федоровичу. В 1641 году царь принял важное решение - основал город-крепость Саранск говорится в заявлении Артема Здунова

Глава Мордовии отметил, что Саранск имел важное стратегическое значение и оберегал юго-восточные рубежи страны.