Москва12 июнВести.Памятник царю Михаилу Романову торжественно открыт около краеведческого музея в Саранске, сообщает в мессенджере MAX глава Мордовии Артем Здунов.
Руководитель субъекта назвал появление в Саранске памятника первому царю из династии Романовых грандиозным историческим событием для города.
В День России торжественно открыли памятник первому русскому царю из династии Романовых - Михаилу Федоровичу. В 1641 году царь принял важное решение - основал город-крепость Саранскговорится в заявлении Артема Здунова
Глава Мордовии отметил, что Саранск имел важное стратегическое значение и оберегал юго-восточные рубежи страны.