В Череповце в День металлурга торжественно открыт памятник Сталину и Бардину

В Череповце открыли памятник Сталину и Бардину В Череповце в День металлурга торжественно открыт памятник Сталину и Бардину

Москва19 июл Вести.В воскресенье, 19 июля, в День металлурга в Череповце прошла торжественная церемония открытия памятника Иосифу Сталину и Ивану Бардину. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Открытие прошло вместе с жителями города, общественниками и представителями разных политических партий.

Сегодня восстановили историческую справедливость, открыв монумент двум выдающимся историческим деятелям написал глава области в своем канале

Филимонов подчеркнул, что деятельность Сталина и Бардина неразрывно связана с созданием Череповецкого металлургического комбината.

Он называет обоих теми фигурами, благодаря которым Череповец стал одним из крупнейших промышленных центров РФ.