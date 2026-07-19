Москва19 июлВести.В воскресенье, 19 июля, в День металлурга в Череповце прошла торжественная церемония открытия памятника Иосифу Сталину и Ивану Бардину. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
Открытие прошло вместе с жителями города, общественниками и представителями разных политических партий.
Сегодня восстановили историческую справедливость, открыв монумент двум выдающимся историческим деятелямнаписал глава области в своем канале
Филимонов подчеркнул, что деятельность Сталина и Бардина неразрывно связана с созданием Череповецкого металлургического комбината.
Он называет обоих теми фигурами, благодаря которым Череповец стал одним из крупнейших промышленных центров РФ.