На Московской верфи построят 14 электросудов для столичных маршрутов В Москве заключили соглашение о строительстве 14 электросудов

Москва20 ноя Вести.Соглашение о строительстве 14 новых электросудов для регулярных и прогулочных маршрутов в Москве подписали ГУП "Мосгортранс", АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) и Московская верфь. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он отметил, что Мосгортранс обеспечит заказ и транспортную работу новых судов, Государственная транспортная лизинговая компания — льготное финансирование для строительства, а Московская верфь построит современные электросуда.

Подписание соглашения обеспечит строительство на Московской верфи 14 электросудов для регулярных и прогулочных маршрутов в 2027–2028 годах. Новые суда повысят комфорт речных поездок для жителей и гостей столицы сказал Ликсутов

Отмечается, что производственные мощности Московской верфи позволяют не только создавать, но и обслуживать уже действующий флот в кратчайшие сроки.