Москва5 окт Вести.Новые двухпалубные электросуда "Москва 3.0" постепенно заменят старый прогулочный флот, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

Всего до конца 2028 года планируется спустить на воду до 14 электросудов этой серии. В дальнейшем "Москва 3.0" должна постепенно заменить старый прогулочный флот, в котором сегодня насчитывается более 160 теплоходов возрастом от 40 лет приводятся слова мэра

Суда, которые производят на Московской верфи, будут больше тех кораблей, которые сейчас работают на регулярных речных маршрутах, и смогут перевозить до 168 пассажиров. Суда будут бесшумными, благодаря электродвигателям и без выбросов вредных веществ.

По информации мэра строительство первых четырех судов началось этим летом.