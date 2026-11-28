На одном из энергоблоков АЭС "Олкилуото" в Финляндии обнаружили поломку В Финляндии остановили выработку энергии на энергоблоке АЭС "Олкилуото"

Москва28 ноя Вести.Производство электроэнергии на третьем энергоблоке финской атомной электростанции (АЭС) "Олкилуото" приостановили из-за повторной неисправности клапана, сообщает компания-оператор станции Teollisuuden Voima (TVO) в соцсети X.

По ее данным, для устранения неполадки потребуется около 8,5 суток. Оператор станции отметил, что неисправность не влияет на ядерную безопасность.

АЭС "Олкилуото" расположена на западе Финляндии. Три ее действующих реактора обеспечивают около 30% потребляемой в стране электроэнергии.

Ранее на станции неоднократно выявляли технические проблемы. Предыдущую неисправность клапана зафиксировали в четверг. В сентябре на третьем энергоблоке обнаружили неполадки парогенератора, а в августе его мощность снижали из-за неисправности двух главных циркуляционных насосов. В марте 2025 года, на третьем энергоблоке АЭС произошла утечка около 100 кубометров теплоносителя при заполнении бассейна реактора.