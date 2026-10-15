В Японии остановят энергоблок АЭС "Онагава" из-за утечки радиоактивной воды В Японии решили остановить АЭС из-за утечки радиоактивной воды

Москва15 окт Вести.Энергетическая корпорация Tohoku Electric Power заявила о планах приостановить работу второго энергоблока АЭС "Онагава" в префектуре Мияги на северо-востоке Японии из-за утечки технической воды, сообщили в пресс-службе компании.

В воде обнаружено незначительное количество радиоактивных веществ, однако они не представляют угрозы окружающей среде говорится в сообщении компании

Плановая остановка энергоблока для технического осмотра и замены поврежденных компонентов намечена на 17 октября. Ожидается, что ремонтные работы продлятся 10 дней. На текущий момент интенсивность утечки технической воды составляет около 0,2 тонны в час.

Вся вытекшая вода была успешно собрана. Компания-оператор и контролирующие органы подтвердили, что уровень радиации в районе станции находится в пределах нормы, а инцидент не несет никакой угрозы для населения.

Ранее сообщалось, что президент японской энергетической компании Chubu Electric Power Синго Хаяси и председатель совета директоров Сатору Кацуно уйдут в отставку на фоне скандала с фальсификацией данных о сейсмоустойчивости АЭС "Хамаока".