На острове Итуруп Сахалинской области водитель грузовика погиб в ДТП На острове Итуруп автомобиль "Урал" опрокинулся в кювет, водитель погиб

Москва2 сен Вести.На острове Итуруп у бухты Осенняя грузовик "Урал" съехал с дороги и перевернулся в кювет. Один человек погиб. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по Сахалинской области на платформе MAX.

Отмечается, что в автомобиле находились два человека. Пассажир смог выбраться сам, водителя, находившегося без сознания, пришлось вызволять спасателям. Его деблокировали, но, к сожалению, спасти его не удалось.

На острове Итуруп в районе бухты Осенняя съехал с дороги и опрокинулся в кювет автомобиль "Урал". В машине находились два человека… Спасатели МЧС России деблокировали водителя, к сожалению, мужчина погиб говорится в публикации

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.