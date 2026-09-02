Москва2 сенВести.На острове Итуруп у бухты Осенняя грузовик "Урал" съехал с дороги и перевернулся в кювет. Один человек погиб. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по Сахалинской области на платформе MAX.
Отмечается, что в автомобиле находились два человека. Пассажир смог выбраться сам, водителя, находившегося без сознания, пришлось вызволять спасателям. Его деблокировали, но, к сожалению, спасти его не удалось.
На острове Итуруп в районе бухты Осенняя съехал с дороги и опрокинулся в кювет автомобиль "Урал". В машине находились два человека… Спасатели МЧС России деблокировали водителя, к сожалению, мужчина погибговорится в публикации
Все обстоятельства случившегося устанавливаются.