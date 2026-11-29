"Автодор": автомобилисты заинтересованы в появлении 5G на платных трассах

На платных дорогах в России могут внедрить связь 5G "Автодор": автомобилисты заинтересованы в появлении 5G на платных трассах

Москва29 ноя Вести.Автомобилисты заинтересованы в появлении связи 5G на трассах "Автодора"; для ее внедрения госкомпания ждет соответствующих решений от Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Такое заявление сделала зампредседателя правления "Автодора" по интеллектуальным транспортным системам и цифровизации Виктория Эркенова в комментарии ТАСС.

Все наши дороги обеспечены связью. Есть запрос на внедрение 5G, но здесь мы ждем соответствующих решений Минцифры цитирует ее агентство

Представитель "Автодора" добавила, что госкомпания еще на этапе строительства трасс предусматривает создание соответствующей инженерной инфраструктуры для операторов, чтобы обеспечить возможности развития сотовой связи.

5G - это пятое поколение мобильной связи, стандарт беспроводной передачи данных.

В Минцифры РФ в сентябре сообщили ИС "Вести", что сеть 5G запущена в 16 городах России.