Москва20 окт Вести.Выброс нефтепродуктов, который был зафиксирован на побережье Томаринского района Сахалина, ликвидируется и не представляет угрозы для жителей населенных пунктов. Об этом сообщила администрация муниципалитета.

19 октября поступила информация о выбросе нефтепродуктов на береговую зону в районе села Пензенское. Вчера (19 октября) и сегодня (20 октября) сотрудники администрации выезжают на место для очистки побережья. Также уведомили Росприроднадзор для анализа ситуации и отбора проб. Привлекаем силы и средства среди волонтеров для оперативной уборки береговой полосы говорится в канале администрации в мессенджере MAX

Власти заверили, что на сегодняшний день угрозы для жителей населенных пунктов нет.