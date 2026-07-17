На Кубани от нефтепродуктов очистили берег между Кучугурами и Голубицкой

На Кубани продолжают очищать от нефтепродуктов береговую линию На Кубани от нефтепродуктов очистили берег между Кучугурами и Голубицкой

Москва17 июл Вести.В Краснодарском крае от нефтепродуктов очистили береговую линию между поселком Кучугуры и станицей Голубицкой. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Береговую линию между поселком Кучугуры и станицей Голубицкой очистили от нефтепродуктов. Работы в Темрюкском районе полностью завершены. По результатам ежедневного мониторинга новых выбросов там не зафиксировали говорится в сообщении штаба в мессенджере МАХ

В Приморско-Ахтарском муниципальном округе работы все еще продолжаются. По последним данным, задействованы 118 человек с применением 19 единиц техники. Там очищено более одного километра. Волонтеры не привлекаются.