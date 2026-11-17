Хакеры взломали сайт IIHF и разместили на нем фото с российскими хоккеистами

На сайте IIHF появилось послание с критикой недопуска сборной России на МЧМ Хакеры взломали сайт IIHF и разместили на нем фото с российскими хоккеистами

Москва17 ноя Вести.Неизвестные хакеры взломали официальный сайт Международной федерации хоккея (IIHF) и разместили на главной странице фотографию с голом Ильи Ковальчука в ворота сборной Канады в финале чемпионата мира 2008 года. Теперь при посещении ресурса появляется сообщение о временных "технических работах".

Инцидент произошел после решения федерации о недопуске российской сборной на молодежный чемпионат мира, который пройдет в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире с 26 декабря по 5 января 2027 года.

Боитесь встретиться с Россией? Вы решили забанить единственную команду, которую не можете победить! говорилось в послании на снимке

После взлома сайт IIHF перестал открываться.

Ранее Спортивный арбитражный суд постановил допустить российские команды к соревнованиям в сезоне-2026/27. Однако ряд европейских хоккейных федераций выступил против их участия. Позже Канада отказалась оформлять визы российским хоккеистам, после чего IIHF объявила об их недопуске к молодежному чемпионату мира, но сохранила за Оттавой право проведения турнира.