Москва15 октВести.В Сахалинской области начали применять беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для доставки икры c места вылова на рыбоводный завод. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
Первый рейс выполнили предприятие "Нерест" и авиакомпания "Аврора БАС".
Весь цикл доставки беспилотник выполнил самостоятельно. В следующем году мы планируем масштабировать проект. Такой подход можно применять не только в рыбоводстве, но и для перевозки других небольших грузов в труднодоступные местаприводятся в сообщении слова генерального директора авиакомпании "Аврора БАС" Дмитрия Третьякова
Как уточняется, беспилотник "Бражник", который разработан сахалинским конструктором Эдуардом Абрамовым, в автоматическом режиме преодолел около 17 км за 17 минут, доставив икру из верховьев реки на рыбоводный завод.