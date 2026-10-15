На Сахалине БПЛА начали доставлять икру на рыбоводный завод БПЛА начали доставлять икру на рыбоводный завод на Сахалине

Москва15 окт Вести.В Сахалинской области начали применять беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для доставки икры c места вылова на рыбоводный завод. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Первый рейс выполнили предприятие "Нерест" и авиакомпания "Аврора БАС".

Весь цикл доставки беспилотник выполнил самостоятельно. В следующем году мы планируем масштабировать проект. Такой подход можно применять не только в рыбоводстве, но и для перевозки других небольших грузов в труднодоступные места приводятся в сообщении слова генерального директора авиакомпании "Аврора БАС" Дмитрия Третьякова

Как уточняется, беспилотник "Бражник", который разработан сахалинским конструктором Эдуардом Абрамовым, в автоматическом режиме преодолел около 17 км за 17 минут, доставив икру из верховьев реки на рыбоводный завод.