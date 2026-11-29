Двое человек погибли в столкновении грузовика и легкового авто на Сахалине

На Сахалине столкнулись грузовик и легковушка, двое погибших Двое человек погибли в столкновении грузовика и легкового авто на Сахалине

Москва29 ноя Вести.На Сахалине произошла автоавария с участием грузовика и легкового автомобиля, в результате которой двое человек погибли и еще один пострадал. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

ДТП случилось на 205 км автодороги Невельск — Томари — аэропорт Шахтерск в дневное время 28 ноября.

Произошло столкновение легкового и грузового автомобилей. В результате ДТП погибли два человека, еще один получил травмы говорится на сайте ведомства

Спасателями в течение 20 минут была проведена деблокировка погибших. Один пострадавший был передан сотрудникам скорой медицинской помощи.

Причины ДТП устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.