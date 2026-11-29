Москва29 нояВести.На Сахалине произошла автоавария с участием грузовика и легкового автомобиля, в результате которой двое человек погибли и еще один пострадал. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.
ДТП случилось на 205 км автодороги Невельск — Томари — аэропорт Шахтерск в дневное время 28 ноября.
Произошло столкновение легкового и грузового автомобилей. В результате ДТП погибли два человека, еще один получил травмыговорится на сайте ведомства
Спасателями в течение 20 минут была проведена деблокировка погибших. Один пострадавший был передан сотрудникам скорой медицинской помощи.
Причины ДТП устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.