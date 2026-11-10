В Охе на Сахалине врачи вторые сутки борются за жизнь ребенка с ожогами 80% тела

На Сахалине вторые сутки спасают ребенка с ожогами 80 процентов тела В Охе на Сахалине врачи вторые сутки борются за жизнь ребенка с ожогами 80% тела

Москва10 ноя Вести.В Охе Сахалинской области медики вторые сутки борются за жизнь восьмилетнего мальчика, который пострадал при пожаре в квартире, - ожогами поражено около 80 процентов его тела. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на правительство региона.

В Охе вторые сутки продолжается спасение жизни ребенка, пострадавшего в результате ожогов, полученных при пожаре. <...> Полученные ожоги привели к поражению тела около 80% говорится в публикации

Состояние ребенка до сих пор не позволяло перевезти его в областной центр. На север сразу выехала бригада врачей: реаниматологи, хирург детской областной больницы и главный комбустиолог Сахалина. Пока они добирались, специалисты областных медучреждений консультировали коллег из Охинской центральной районной больницы. На месте мальчику уже провели несколько операций, которые помогли спасти ему жизнь.

Вертолет санитарной авиации дежурит в аэропорту Охи и готов к обратному вылету, как только состояние ребенка позволит его перевезти. В областном центре подготовили специализированное оборудование.

Пожар случился в квартире пятиэтажки на улице 60 лет СССР в Охе ночью 9 ноября - загорелся диван. Спасатели МЧС приехали через четыре минуты. Жильцы успели выбраться из задымленной квартиры сами.