На Сахалине мальчик сильно обгорел после пожара из-за взорвавшегося планшета

Школьник получил 90% ожогов тела после пожара из-за взорвавшегося планшета На Сахалине мальчик сильно обгорел после пожара из-за взорвавшегося планшета

Москва10 ноя Вести.8-летний мальчик получил 90% ожогов тела при пожаре, который вызвал взорвавшийся планшет.

Трагедия произошла ночью в квартире на улице 60 лет СССР в городе Оха на Сахалине.

Все произошло, когда мама ребенка со старшим сыном ушла в гости, а младший ребенок спал на диване.

В какой-то момент рядом с мальчиком вспыхнул пожар — огонь перекинулся на мебель, а помещение быстро заполнилось едким дымом сказано в сообщении

Несмотря на сильное задымление, мама смогла выбраться из квартиры и вывести из нее ребенка до приезда пожарных.

Предварительной причиной возгорания стал планшет. Прибывшие спасатели потушили огонь на площади 5 квадратных метров.

По факту произошедшего проводится проверка по статье о нарушении требований пожарной безопасности.