Москва10 нояВести.8-летний мальчик получил 90% ожогов тела при пожаре, который вызвал взорвавшийся планшет.
Трагедия произошла ночью в квартире на улице 60 лет СССР в городе Оха на Сахалине.
Все произошло, когда мама ребенка со старшим сыном ушла в гости, а младший ребенок спал на диване.
В какой-то момент рядом с мальчиком вспыхнул пожар — огонь перекинулся на мебель, а помещение быстро заполнилось едким дымомсказано в сообщении
Несмотря на сильное задымление, мама смогла выбраться из квартиры и вывести из нее ребенка до приезда пожарных.
Предварительной причиной возгорания стал планшет. Прибывшие спасатели потушили огонь на площади 5 квадратных метров.
По факту произошедшего проводится проверка по статье о нарушении требований пожарной безопасности.