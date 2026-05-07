Москва7 мая Вести.На самарской телебашне 7 мая в честь Дня Радио появилась праздничная подсветка, а также портрет русского физика и электротехника Александра Попова, который создал первый радиоприемник. Об этом сообщает корреспондент ИС "Вести".

На фасаде вышки можно увидеть изображения Попова, радиоприемников, а также надписи "7 мая — День Радио" и "Поздравляем с Днем радио!".

Подсветка появилась и на телебашне в Нижнем Новгороде. Видеооткрытка в честь выдающегося советского радиофизика Марии Греховой, одного из ключевых создателей нижегородской радиофизической школы, стала 3-й инсталляцией в рамках совместного проекта "На волне открытий", реализуемого ННГУ им. Лобачевского и регионального филиала РТРС.

День Радио в России отмечается 7 мая и является профессиональным праздником для всех работников отраслей связи, радиотехников, связистов и операторов. В этот день в 1895 году Александр Попов продемонстрировал первый радиоприемник, а 12 марта 1896 года — первую беспроводную телеграфную передачу слов "Heinrich Hertz".