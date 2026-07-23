На севере Хабаровского края вода отступила со всех приусадебных участков Вода ушла с подтопленных территорий на севере Хабаровского края

Москва23 июл Вести.На севере Хабаровского края вода отступила со всех приусадебных участков в Охотском округе, сообщает МЧС Хабаровского края. Ранее из-за обильных дождей в нескольких поселениях были подтоплены дворы и дороги. Однако сейчас паводковая ситуация стабилизируется, дорожные службы восстанавливают нарушенные участки региональных трасс.

Паводковая обстановка в Охотском муниципальном округе улучшается. На реках продолжается спад воды. Как итог: все приусадебные участки и внутрипоселковые проезды в населенных пунктах освободились от подтопления говорится в сообщении ведомства в мессенджере МАХ

Также из-за разлива рек оказалась подтоплена взлетно-посадочная полоса в Аяно-Майском район, в результате чего аэропорт в Аяне был закрыт. Сейчас там ведутся восстановительные работы.