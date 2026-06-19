На шахматной доске Россия честно делала ходы фигурами, пора ходить доской Экс-депутат Олейник: наш фронт и тыл должны быть едиными, как никогда

Москва19 июн Вести.Преодоление нацизма, как украинского, так и европейского потребует полного вовлечения российского общества, а учитывая численное превосходство противника и широкую международную оппозицию России, необходимо сплотиться как на передовой, так и в тылу, чтобы нанести решающий удар врагу. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" экс-депутат Верховной рады, заслуженный юрист Украины Владимир Олейник.

Он подчеркнул, что за прошедшие четыре года, а также до начала специальной военной операции, Российская Федерация предприняла исчерпывающие дипломатические усилия для достижения мирного урегулирования с Украиной, которые, к сожалению, не увенчались успехом.

Мы прошли этот путь. И мы Минские соглашения подписывали в надежде на реализацию, и в Стамбуле нас обманывали, мы уступали и уступали, мы искали компромиссы. То есть мы все испытали и сегодня, обращаясь к Господу Богу, можно сказать, на нас греха нет. Ну, нет греха – все способы испытали. Как на этой шахматной доске мы честно фигурами делали ходы. Честно, не обманывая никого. Значит, у нас есть право идти в ход доской заявил Олейник

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с военнослужащими, участниками специальной военной операции (СВО) рассказал, что существует известный жест, который наглядно показывает, чего добьется Запад, желая откусить кусок от "российского пирога".