Москва21 мая Вести.Устранение первопричин украинского кризиса будет способствовать безопасности в Европе и во всем мире. Очень ценно единодушие в этом вопросе Росси и Китая, заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" экс-депутат Верховной рады, заслуженный юрист Украины Владимир Олейник.

Он также указал, что это и вопрос борьбы с нацизмом, который представляет угрозу не только для России, но и для других стран.

Один из пунктов коммюнике, конечно, очень ценный — это Россия и Китай считают необходимым устранить первопричины украинского кризиса говорится в совместном заявлении. А это о чем? Это глобальная безопасность и европейская безопасность, не продвижение НАТО на Восток, это, в конце концов, и борьба с нацизмом, потому что нацизм — это есть такой питательный бульон, который несет агрессию в любую сторону: в сторону Белоруссии, в сторону той же Венгрии, России и так далее. Конечно, с этим надо бороться объяснил свое мнение он

Ранее Олейник заявил, что встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина носила взаимно-дружеский характер. Он подчеркнул, что обрести друзей в политике очень сложно.