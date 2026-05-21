Олейник: Си Цзиньпин встретил Трампа как короля, а Путина – как друга Олейник рассказал о различиях визитов Трампа и Путина в Китай

Москва21 мая Вести.Встречи председателя КНР Си Цзиньпина с президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом различались коренным образом. С Путиным это стало встречей двух друзей, а с Трампом – императора и короля. Такое сравнение привел в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" экс-депутат Верховной рады, заслуженный юрист Украины Владимир Олейник.

Он отметил, что переговоры Си Цзиньпина и Трампа прошли в большей мере по-деловому, с обсуждением различного рода противоречий, имеющихся в отношениях между Пекином и Вашингтоном.

Безусловно, встреча была на уровне Трампа и Си Цзиньпина как короля императора и по форме, и по содержанию, достаточно по-деловому, много там есть противоречий: Тайвань и так далее объяснил он

Встреча китайского лидера с Путиным, по мнению Олейника, носила скорее дружеский характер. Он подчеркнул, что в политике обрести друзей очень сложно.

А вот встреча уже Владимира Путина и Си Цзиньпина, это, очевидно, была встреча двух друзей. Я вам скажу, это непросто в жизни иметь друга, потому что много знакомых, а друзей мало, да. А в политике тем более. Потому что кроме личностных отношений еще обременены эти политикой и национальными отношениями. Но когда ты умеешь держать слово, появляется доверие, и тогда выстраиваются отношения более деловые и дружеские. И главное, друг друга признают, ты друг и так далее. Это очень ценно добавил эксперт

Ранее депутат Луговой заявлял, что визит президента США Дональда Трампа в Китай носил крайне хаотичный характер. По словам парламентария, до конца не ясно, зачем вообще Трамп приезжал в Пекин.