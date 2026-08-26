Москва26 авгВести.Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на складе Wildberries в Котовске, который подвергся атаке БПЛА ночью 26 августа. Об этом сообщили в правительстве Тамбовской области.
Открытое горение на логистическом центре Wildberries в Котовске было ликвидировано в 16.50 26 августа. В настоящее время продолжается пролив до окончательной ликвидации последствий пожарасказано в сообщении
На месте работают 109 человек и 39 единиц техники. Вертолет Ми-8 произвел 56 сбросов воды, добавили в правительстве.
В ночь на 26 августа Котовск подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Средства ПВО уничтожили 16 летательных аппаратов. Три БПЛА успели нанести удар по зданию склада маркетплейса. В результате начался пожар, который полностью уничтожил логистический центр Wildberries. Пострадали два человека.