Открытое горение ликвидировано на складе Wildberries под Тамбовом

На складе Wildberries под Тамбовом ликвидировали открытое горение Открытое горение ликвидировано на складе Wildberries под Тамбовом

Москва26 авг Вести.Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на складе Wildberries в Котовске, который подвергся атаке БПЛА ночью 26 августа. Об этом сообщили в правительстве Тамбовской области.

Открытое горение на логистическом центре Wildberries в Котовске было ликвидировано в 16.50 26 августа. В настоящее время продолжается пролив до окончательной ликвидации последствий пожара сказано в сообщении

На месте работают 109 человек и 39 единиц техники. Вертолет Ми-8 произвел 56 сбросов воды, добавили в правительстве.

В ночь на 26 августа Котовск подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Средства ПВО уничтожили 16 летательных аппаратов. Три БПЛА успели нанести удар по зданию склада маркетплейса. В результате начался пожар, который полностью уничтожил логистический центр Wildberries. Пострадали два человека.