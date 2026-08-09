В Румынии на бригаду скорой помощи напали после слухов о похищении детей

На скорую помощь напали с топорами из-за слухов о похищении детей в Румынии В Румынии на бригаду скорой помощи напали после слухов о похищении детей

Москва9 авг Вести.Жители уезда Клуж в Румынии напали на экипаж скорой помощи с дубинками, топорами и камнями из-за слухов о якобы похищении детей; водитель получил серьезные травмы. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава страны в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая запрещена в РФ как экстремистская).

Инцидент произошел в коммуне Реча-Кристр во время оказания медицинской помощи пациенту. Нападавшие забросали автомобиль медиков камнями и разбили лобовое стекло.

Врачи и водитель скорой помощи подверглись нападению с применением дубинок, топоров и камней говорится в сообщении

Осколки попали водителю в глаз и повредили роговицу. Несмотря на травму, он продолжил управлять автомобилем и доставил бригаду вместе с пациентом в ближайшую больницу.

В Минздраве заявили, что нападение стало следствием "абсурдной дезинформации", распространяющейся в социальных сетях. В частности, речь идет о ролике в TikTok, автор которого утверждал, что бригады скорой помощи в этом районе якобы похищают детей.

Министерство осудило нападение и обратилось к компетентным органам с просьбой разобраться в произошедшем, так как распространение непроверенной информации в социальных сетях может привести к серьезным последствиям для людей, выполняющих свою работу.

Ранее полиция Румынии возбудила уголовное дело после публикации видео, на котором 11-месячный ребенок находится за рулем автомобиля и проезжает несколько метров по общественной дороге.