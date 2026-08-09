Полиция Румынии возбудила дело после видео с 11-месячным ребенком за рулем

Годовалого малыша заметили за рулем на дорогах Румынии Полиция Румынии возбудила дело после видео с 11-месячным ребенком за рулем

Москва9 авг Вести.Полиция Румынии возбудила уголовное дело после публикации видео, на котором 11-месячный ребенок находится за рулем автомобиля и проезжает несколько метров по общественной дороге. Об этом сообщил телеканал Digi24.

Инцидент произошел в коммуне Слобозия-Брадулуй уезда Вранча. После появления видеозаписи в социальных сетях полиция начала расследование.

По данным телеканала, вместе с ребенком в автомобиле находился 15-летний подросток, сидевший на пассажирском сиденье. Видео сняла и разместила в соцсетях мать ребенка, которой 17 лет.

Правоохранители возбудили дело по факту управления транспортным средством человеком, не имеющим водительских прав.

Кроме того, материалы передадут в Главное управление социальной помощи и защиты детей уезда Вранча для проведения соответствующей оценки.