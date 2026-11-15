Москва15 нояВести.На станции Биклянь Куйбышевской железной дороги в Нижнекамском районе Татарстана в результате падения обломков БПЛА загорелась цистерна с этилбензолом отдельно стоящего грузового состава.
Об этом сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги в MAX.
Движение по станции временно приостановили.
В результате происшествия скорректирован маршрут пригородного поезда №6755 сообщением Ижевск- Нижнекамск. На участке Круглое Поле - Нижнекамск его курсирование отменено, с компенсацией пассажирам затрат на автобусное сообщениеотмечается в сообщении
Пострадавшие отсутствуют. На место происшествия направлены два пожарных поезда.
Ранее сообщалось, что в Нижнекамске после атаки беспилотников развернули два пункта временного размещения.