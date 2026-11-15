В Нижнекамске при падении обломков БПЛА на ж/д станции загорелась цистерна

На станции Биклянь в Нижнекамске из-за падения обломков БПЛА загорелась цистерна В Нижнекамске при падении обломков БПЛА на ж/д станции загорелась цистерна

Москва15 ноя Вести.На станции Биклянь Куйбышевской железной дороги в Нижнекамском районе Татарстана в результате падения обломков БПЛА загорелась цистерна с этилбензолом отдельно стоящего грузового состава.

Об этом сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги в MAX.

Движение по станции временно приостановили.

В результате происшествия скорректирован маршрут пригородного поезда №6755 сообщением Ижевск- Нижнекамск. На участке Круглое Поле - Нижнекамск его курсирование отменено, с компенсацией пассажирам затрат на автобусное сообщение отмечается в сообщении

Пострадавшие отсутствуют. На место происшествия направлены два пожарных поезда.

Ранее сообщалось, что в Нижнекамске после атаки беспилотников развернули два пункта временного размещения.