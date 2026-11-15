Москва15 нояВести.В Татарстане возобновлено движение поездов на станции Биклянь, сообщает Куйбышевская железная дорога в MAX.
Ранее сегодня сообщалось, что в Нижнекамском районе на станции Биклянь в результате падения обломков БПЛА загорелась цистерна с этилбензолом отдельно стоящего грузового состава.
Пострадавших нет, движение на этом участке было временно приостановлено.
В настоящее время возгорание цистерны полностью ликвидировано. Движение по станции возобновлено в штатном режимеговорится в публикации
В компании отметили, что специалисты экологической лаборатории продолжают мониторинг ситуации. Там также заверили, что угрозы для населения и объектов инфраструктуры РЖД нет.